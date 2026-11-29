Due tecnici italiani di Rheinmetall sono morti in Kuwait dopo un attacco con droni mentre stavano effettuando lavori di manutenzione sui sistemi di difesa antiaerea in dotazione alle forze armate kuwaitiane.

Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia e prossimo alla pensione, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Entrambi erano dipendenti di Rheinmetall Italia con sede a Roma e si occupavano delle antenne di rilevamento del sistema Skyguard.

Secondo il ministero della Difesa kuwaitiano le forze armate hanno rilevato la presenza di “droni ostili” nello spazio aereo nazionale. Lo statement ufficiale parla di un’attacco contro “un sito vitale”: la caduta di schegge ha colpito quattro persone, causando la morte dei due tecnici italiani e il ferimento di un cittadino kuwaitiano e di un pachistano.

Il ministero degli Esteri del Kuwait ha convocato l’ambasciatore iraniano per protestare contro gli attacchi all’emirato. Le autorità locali hanno identificato il drone come di fabbricazione iraniana; Teheran però nega il coinvolgimento diretto e si è detta disponibile a partecipare a una commissione d’inchiesta congiunta con il Kuwait. In una telefonata, l’omologo iraniano Abbas Araghchi ha espresso cordoglio per la morte degli italiani e definito infondate le accuse.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha riferito che dagli accertamenti “il drone è costruito in Iran” e ha ricordato l’esistenza di milizie proxy che impiegano questi velivoli, citando tra gli esempi gli Houthi e fazioni filo-iraniane nel vicino Iraq. L’agenzia iraniana Fars ha ipotizzato che l’attacco possa essere stato una operazione ‘false flag’, forse condotta dall’Ucraina; l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran a Roma “respinge categoricamente l’accusa”.

A Roma la procura ha aperto un fascicolo di indagine coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, procedendo per omicidio e altre ipotesi di reato. È stato espresso profondo cordoglio dalla premier Giorgia Meloni, da ministri e da esponenti di maggioranza e opposizione.

Rheinmetall, in una nota, ha definito i due tecnici “due dipendenti di grande valore” esprimendo vicinanza alle famiglie e dolore per la perdita. Il sindacato Fiom-Cgil, nazionale e di Roma e Lazio, ha chiesto al Governo e alle aziende di far rientrare i lavoratori impiegati in aree ad alto rischio e ha definito il decesso “un fatto gravissimo”, annunciando per la giornata uno sciopero e una mobilitazione nella sede di Rheinmetall a Roma.

Il Kuwait ospita sistemi contraerei sofisticati, tra cui lo Skyguard di Rheinmetall, composto da mitragliere, missili e radar studiati per intercettare sciami di droni a bassa quota. Per la loro natura questi impianti richiedono interventi di manutenzione che venivano svolti anche da tecnici inviati dall’azienda nell’ambito di un contratto stipulato con il Paese.

Il caso avviene in un contesto di tensioni nel Golfo: dopo lo scoppio del conflitto iniziato a marzo scorso, il Kuwait e altri Stati che ospitano presenze militari statunitensi sono divenuti obiettivi. Il 17 novembre l’esercito kuwaitiano aveva già segnalato di aver contrastato attacchi di droni; l’Iran aveva rivendicato di aver colpito la base aerea di Ali al-Salem, dove opera un’aliquota dell’Aeronautica Usa e dove fino a pochi mesi fa era presente un contingente italiano di poco più di 200 effettivi.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso noto il trasferimento di militari dal Kuwait nell’ambito dell’operazione Inherent Resolve, spostati in parte in Arabia Saudita e in parte in altri Paesi, per mettere in sicurezza il personale.