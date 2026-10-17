Doc 4, terza puntata: trapianto, ritorni e un segreto che riemerge al Policlinico Ambrosiano

Il passato torna a bussare alla porta di Andrea Fanti mentre al Policlinico Ambrosiano i nuovi casi mettono alla prova medici e rapporti personali. La terza puntata della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, in onda giovedì 15 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, propone due episodi inediti che intrecciano urgenze cliniche e dinamiche interne al reparto.

La serata si apre con “Samaritani”, episodio in cui Giulia Giordano e Damiano seguono un paziente in lista d’attesa per un trapianto di rene. Il caso è delicato e implica scelte mediche complesse, con il rischio che una speranza si sfaldi se non si trova rapidamente una soluzione. Sempre in questo episodio, Andrea attraversa una fase complicata e viene affidato a Lidia, una dottoressa a gettone con cui il rapporto non è sereno, una convivenza professionale destinata a generare nuove frizioni proprio quando Doc avrebbe bisogno di stabilità. Anche l’arrivo di Claudia crea tensione: Cesconi si trova infatti in difficoltà per la presenza di una donna con cui condivide trascorsi non raccontati.

Il secondo episodio, intitolato “Era mio padre”, ruota attorno al ritorno di Federico, evento che scuote il reparto. Lin è scossa dalle condizioni dell’amico; Martina, ancora provata dall’aggressione subita, fatica invece a stargli vicino. Andrea si impegna per trovare una soluzione a favore di Federico, ma il suo intervento incontra l’opposizione di Giulia e Campigli: temono che la vicinanza di Doc a Federico possa riportare alla luce un segreto che qualcuno preferirebbe tenere sepolto.

La puntata andrà in onda giovedì 15 ottobre 2026, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi sono disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.