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Dirigente ferito in piazza Duomo: «Emergenza sicurezza» dopo la guerriglia

Angelo De Simone, dirigente di polizia a Milano, colpito alla testa in piazza Duomo e medicato con quattro punti, torna in servizio il giorno dopo e chiede interventi decisi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano — Angelo De Simone, dirigente di polizia a Milano, ha raccontato in esclusiva i momenti della violenta guerriglia urbana che si è svolta in piazza Duomo. Il funzionario è stato colpito alla testa da una pietra e medicato con quattro punti di sutura.

Intervistato da Tg1, De Simone ha descritto un’ondata di violenza che ha coinvolto gruppi di giovanissimi, spesso minorenni, definiti organizzati e dediti al saccheggio. Nonostante il volto sporco di sangue, ha proseguito a coordinare i reparti sul posto.

Il dirigente ha sottolineato la necessità di affrontare con fermezza quella che ha definito una pericolosa emergenza per la sicurezza pubblica. Nonostante le ferite riportate, è tornato in servizio il giorno successivo.

L’intervista è stata pubblicata il 18 ottobre 2026 da Filippo Bernardi/Tg1.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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