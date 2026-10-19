Dirigente ferito in piazza Duomo: «Emergenza sicurezza» dopo la guerriglia

Milano — Angelo De Simone, dirigente di polizia a Milano, ha raccontato in esclusiva i momenti della violenta guerriglia urbana che si è svolta in piazza Duomo. Il funzionario è stato colpito alla testa da una pietra e medicato con quattro punti di sutura.

Intervistato da Tg1, De Simone ha descritto un’ondata di violenza che ha coinvolto gruppi di giovanissimi, spesso minorenni, definiti organizzati e dediti al saccheggio. Nonostante il volto sporco di sangue, ha proseguito a coordinare i reparti sul posto.

Il dirigente ha sottolineato la necessità di affrontare con fermezza quella che ha definito una pericolosa emergenza per la sicurezza pubblica. Nonostante le ferite riportate, è tornato in servizio il giorno successivo.

L’intervista è stata pubblicata il 18 ottobre 2026 da Filippo Bernardi/Tg1.