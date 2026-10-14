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Dipendente di OpenAI arrestato dall’Fbi dopo il ritrovamento di un dispositivo di registrazione in una sala conferenze

L’Fbi ha arrestato Abdulrahman Alfozan, dipendente di OpenAI, dopo il ritrovamento di un dispositivo di registrazione in una sala conferenze. Indagine in corso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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14 ottobre 2026 — Un dipendente di OpenAI è stato arrestato dall’Fbi dopo che nell’azienda è stato trovato un dispositivo di registrazione nascosto in una sala conferenze.

La scoperta ha portato OpenAI a segnalare l’accaduto all’Fbi. L’azienda ha spiegato di non avere al momento riscontri che indichino accessi impropri o l’esfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte dell’individuo coinvolto.

Secondo quanto comunicato da OpenAI, i suoi modelli sono stati utilizzati per analizzare il dispositivo e risalire alla sua provenienza. L’analisi ha permesso di identificare un dipendente che avrebbe collocato il registratore pochi giorni prima della scoperta.

L’uomo arrestato è Abdulrahman Alfozan, cittadino saudita di 35 anni. La denuncia attribuisce a lui l’installazione del dispositivo, ma non specifica quale fosse l’obiettivo con le comunicazioni eventualmente intercettate.

OpenAI ha dichiarato di aver ringraziato gli agenti e i procuratori per l’azione tempestiva e ha precisato che l’indagine dell’Fbi è ancora in corso. L’azienda ha inoltre sottolineato che la protezione della tecnologia, dei dati e delle persone rappresenta una priorità e che il suo programma di sicurezza è studiato per affrontare minacce che vanno dai rischi interni ai criminali informatici e a potenziali attori statali.

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Infine OpenAI ha indicato che questo episodio dimostra come l’intelligenza artificiale possa contribuire a fronteggiare minacce sofisticate alla sicurezza.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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