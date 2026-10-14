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Difterite a Padova: 22enne ricoverato in gravi condizioni, profilassi per i suoi contatti

Padova: 22enne ricoverato per difterite_ è grave. Siero antitossico somministrato; contatti in profilassi antibiotica per le persone vicine

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
L'Ospedale di Padova
L'Ospedale di Padova

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Un giovane di 22 anni è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedale-Università di Padova per un’infezione da difterite, in condizioni cliniche severe e sottoposto a isolamento.

Le autorità sanitarie locali hanno avviato le procedure di sorveglianza e profilassi per le persone entrate in contatto con lui.


Il paziente, proveniente dal Bangladesh, è stato trattato con siero antitossico: la richiesta del farmaco è stata inoltrata in via preventiva al Centro Antiveleni di Pavia e la somministrazione è avvenuta già nel corso di sabato.

La conferma microbiologica della presenza dell’agente patogeno è stata fornita dalla UOC Microbiologia e Virologia dell’ospedale padovano nella giornata di domenica 11 ottobre.


Parallelamente all’antitossico, è stata avviata una terapia antibiotica.

Il batterio che provoca la difterite (Corynebacterium diphtheriae) esiste ancora nel mondo, e quando la copertura vaccinale cala o incontra persone non protette, la malattia può riemergere.

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Il giovane resta ricoverato per proseguire il trattamento e per il monitoraggio clinico delle sue condizioni, che gli operatori sanitari stanno seguendo in isolamento secondo i protocolli previsti per le malattie infettive.


Il ricorso al siero antitossico rappresenta un intervento diretto contro la tossina prodotta dal batterio; la sua somministrazione, su indicazione dei medici, è una delle misure urgenti adottate quando è sospettata una forma di difterite che può evolvere rapidamente.


Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’Ulss 6 Euganea ha condotto un’indagine epidemiologica per ricostruire la rete dei contatti del paziente. L’attività di tracciamento ha permesso di individuare complessivamente circa un centinaio persone considerate tra contatti stretti e soggetti che lo avevano incontrato in ambito lavorativo.


Per l’insieme delle persone individuate è stata predisposta una profilassi antibiotica preventiva.

La misura, già avviata, ha una durata prevista di una settimana e interessa sia i contatti diretti sia coloro che avevano avuto esposizioni ritenute a rischio nell’indagine condotta dal SISP.


Le strutture ospedaliere coinvolte hanno inoltre posto in atto le normali procedure di isolamento e controllo per ridurre il rischio di ulteriori contagi.

L’iter clinico del paziente proseguirà con le terapie e il monitoraggio necessari fino alla stabilizzazione delle sue condizioni.


Per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici, la UOC Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedale-Università di Padova ha confermato l’infezione domenica 11 ottobre, a seguito degli esami eseguiti sul campione clinico inviato in laboratorio.


Per tutte le persone individuate è stata disposta la profilassi antibiotica della durata di una settimana.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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