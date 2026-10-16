Delegazione qatariota a Roma per studiare la gestione italiana della sicurezza nei grandi eventi sportivi

Una delegazione di 15 ufficiali della Lekhwiya e della Polizia del Qatar è in missione a Roma per osservare da vicino il modello italiano di gestione dell’ordine pubblico nei grandi eventi sportivi.

L’attività di affiancamento e osservazione è pianificata e coordinata dall’Ufficio relazioni internazionali della Segreteria del Capo della Polizia, in raccordo con la questura di Roma, nell’ambito del protocollo del 2021 tra il ministero dell’Interno italiano e l’omologo qatariota. L’intento è promuovere lo scambio di esperienze e competenze nella sicurezza delle manifestazioni sportive.

Dal 10 al 19 ottobre la delegazione segue un programma di visite e formazione. Sono previste attività preventive, briefing del responsabile dell’ordine pubblico presso lo Stadio Olimpico e momenti di osservazione delle operazioni di sicurezza durante gli incontri di calcio.

Gli ufficiali hanno già partecipato alle operazioni connesse alle partite Lazio-Monza e Roma-Real Madrid e proseguiranno l’osservazione in occasione di una successiva gara. Il percorso comprende visite alla sala operativa internazionale della Direzione centrale della Polizia criminale, alla sala operativa della questura di Roma e al Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive (Cnims).

La missione è descritta come una tappa ulteriore del rapporto di cooperazione avviato in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, quando una task force di sicurezza composta da circa 300 unità inviata dallo Stato del Qatar ha partecipato alle attività di cooperazione internazionale legate alla sicurezza dell’evento.

Secondo la Polizia di Stato, l’iniziativa rientra nell’impegno a favorire la cooperazione internazionale e la condivisione di buone pratiche, valorizzando il modello italiano di gestione dell’ordine pubblico e rafforzando i rapporti tra le forze di polizia italiane e qatariote per la sicurezza dei grandi eventi sportivi.