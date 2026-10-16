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Delegazione qatariota a Roma per studiare la gestione italiana della sicurezza nei grandi eventi sportivi

Quindici ufficiali qatarioti a Roma dal 10 al 19 ottobre per osservare modelli e procedure italiani di ordine pubblico e sicurezza negli incontri di calcio.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una delegazione di 15 ufficiali della Lekhwiya e della Polizia del Qatar è in missione a Roma per osservare da vicino il modello italiano di gestione dell’ordine pubblico nei grandi eventi sportivi.

L’attività di affiancamento e osservazione è pianificata e coordinata dall’Ufficio relazioni internazionali della Segreteria del Capo della Polizia, in raccordo con la questura di Roma, nell’ambito del protocollo del 2021 tra il ministero dell’Interno italiano e l’omologo qatariota. L’intento è promuovere lo scambio di esperienze e competenze nella sicurezza delle manifestazioni sportive.

Dal 10 al 19 ottobre la delegazione segue un programma di visite e formazione. Sono previste attività preventive, briefing del responsabile dell’ordine pubblico presso lo Stadio Olimpico e momenti di osservazione delle operazioni di sicurezza durante gli incontri di calcio.

Gli ufficiali hanno già partecipato alle operazioni connesse alle partite Lazio-Monza e Roma-Real Madrid e proseguiranno l’osservazione in occasione di una successiva gara. Il percorso comprende visite alla sala operativa internazionale della Direzione centrale della Polizia criminale, alla sala operativa della questura di Roma e al Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive (Cnims).

La missione è descritta come una tappa ulteriore del rapporto di cooperazione avviato in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, quando una task force di sicurezza composta da circa 300 unità inviata dallo Stato del Qatar ha partecipato alle attività di cooperazione internazionale legate alla sicurezza dell’evento.

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Secondo la Polizia di Stato, l’iniziativa rientra nell’impegno a favorire la cooperazione internazionale e la condivisione di buone pratiche, valorizzando il modello italiano di gestione dell’ordine pubblico e rafforzando i rapporti tra le forze di polizia italiane e qatariote per la sicurezza dei grandi eventi sportivi.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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