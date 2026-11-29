L’ex capo della polizia De Gennaro ha lasciato un testamento scritto poco prima di togliersi la vita, nel quale cercava di confutare le accuse mosse nei suoi confronti dalla procura di Caltanissetta e di chiudere così il caso.

Quel documento, concepito come messaggio finale, è stato presentato come strumento per smontare le contestazioni giuridiche a suo carico. Le intenzioni espresse nelle lettere di addio hanno avuto subito un peso sull’interpretazione pubblica e processuale dell’intera vicenda.

Tuttavia, intercettazioni raccolte negli ultimi anni hanno messo in luce elementi che disegnano una storia più complessa rispetto a quanto emerge dalle lettere testamentarie. I dialoghi telefonici e ambientali acquisiti dagli investigatori hanno aperto nuovi punti di domanda sui fatti e sulle dinamiche sottostanti.

La contrapposizione tra il contenuto del testamento e quanto ricostruito dalle intercettazioni ha alimentato un dibattito sulle reali motivazioni e sulle possibili responsabilità coinvolte nella vicenda.

Il caso resta oggetto di attenzione da parte della magistratura e degli inquirenti, che continuano a valutare il materiale probatorio disponibile alla luce di queste nuove acquisizioni.