Davide Nicola per la panchina del Venezia

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Il Venezia avrebbe scelto il profilo per la panchina lasciata vacante dopo la separazione da Giovanni Stroppa. A meno di inaspettati ribaltoni – al momento molto improbabili – il club lagunare ha un’intesa con Davide Nicola.

Nelle ultime ore la trattativa ha registrato passi avanti significativi fino ad arrivare ad un accordo di massima.

La società ha formulato a Nicola una proposta di contratto biennale nella sostanza, strutturata come un anno con un’opzione per il secondo. Fonti beneinformate riferiscono che l’accordo potrebbe essere comunicato a minuti.



Sul tavolo del Venezia, riferisce TMW, ci sarebbe una bozza contrattuale con scadenza fissata al 30 giugno 2027, coincidente con la conclusione dell’attuale stagione sportiva, e la possibilità di estendere il rapporto fino al 2028.

Il nodo dell’opzione resta formale ma, sempre secondo le stesse ricostruzioni, non ostacolerebbe una definizione rapida dell’operazione.



Nel corso delle valutazioni per il dopo Stroppa il club aveva vagliato diversi profili: tra i nomi più accreditati sono circolati quelli di Paolo Zanetti e proprio di Davide Nicola. Nelle ultime ore è emersa con maggiore forza la candidatura dell’ex allenatore della Cremonese e del Cagliari, che pare aver convinto la dirigenza lagunare sulla base del curriculum e della disponibilità immediata.



La rapidità con cui la trattativa è stata portata avanti rispecchia la necessità del Venezia di chiudere il prima possibile il capitolo tecnico per stabilizzare l’ambiente e proseguire il lavoro sul campo. Non sono però emersi elementi aggiuntivi su eventuali clausole economiche o sull’ingaggio da attribuire al tecnico.



Per Nicola, che nelle stagioni precedenti ha guidato Cagliari e Cremonese, si tratterebbe di un ritorno in panchina dopo gli ultimi incarichi; i dettagli contrattuali segnalati in queste ore delineano una soluzione di breve termine con la possibile trasformazione in rapporto più lungo qualora le condizioni venissero giudicate favorevoli da entrambe le parti.



La trattativa è dunque alla fase finale: la proposta formale è stata recapitata e le interlocuzioni tra l’entourage dell’allenatore e la dirigenza del Venezia sono proseguite finoal momento della firma.



Per Nicola si prospetta quindi una nuova opportunità in panchina, con il Venezia pronto ad affidargli il compito di guidare la squadra dopo l’esonero di Stroppa.