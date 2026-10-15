Davide Nicola al Venezia ufficializzato: in panchina sabato contro il Napoli con il nuovo staff tecnico

Il Venezia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Davide Nicola come nuovo allenatore. Il club lagunare ha dato la notizia attraverso i propri canali istituzionali, siglata dopo la risoluzione del tecnico con la Cremonese avvenuta nella giornata odierna.



Nicola ha firmato un accordo biennale che lo legherà al Venezia fino al termine della stagione 2027/28. Il contratto arriva a poche settimane dall’addio al club lombardo, dove il suo percorso si era concluso con un esonero lo scorso marzo.



Il curriculum dell’allenatore piemontese è segnato da diverse salvezze ottenute in situazioni complicate. Prima dell’esperienza in Lombardia, Nicola aveva guidato squadre come Crotone, Salerno, Empoli, Genoa e Torino in campagne di recupero ritenute oculate e spesso decisive per la permanenza in Serie A. Con il Cagliari, inoltre, ha centrato l’obiettivo della salvezza in circostanze meno drammatiche rispetto ad altre piazze.



I numeri però sottolineano la difficoltà dell’impresa che lo attende in Laguna: nessuna squadra che si è ritrovata a zero punti dopo sei giornate è riuscita a evitare la retrocessione nella storia della Serie A. Un dato che mette in chiaro la portata della sfida tecnica e psicologica per il nuovo allenatore e per la società.



Accanto a Nicola lo staff tecnico si è subito allargato: Manuele Cacicia entrerà nel gruppo come collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino assumerà il ruolo di preparatore atletico e Lorenzo Squizzi sarà il preparatore dei portieri. L’organico, completato con queste nomine, seguirà il mister nell’immediato lavoro sul campo.



Nel presentarsi al nuovo ambiente, Nicola ha motivato la sua scelta puntando sulla visione societaria: “Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti”. Il tecnico ha poi citato il peso della conoscenza reciproca con il direttore Antonelli, che gli avrebbe trasmesso fiducia durante la trattativa: “La presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto”.



Sulla squadra, Nicola ha dichiarato di aver già osservato le prime gare e di aver intravisto elementi positivi all’interno del gruppo: “Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva”.



Non sono mancati gli spunti sulla propria determinazione a ribaltare il percorso della squadra: “Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca – ha aggiunto -, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”.



Le prime sedute di lavoro con il nuovo staff inizieranno già nelle prossime ore. Per Nicola non ci sarà molto tempo per prendere la misura della squadra: dovrà preparare nell’immediato la gara interna di sabato contro il Napoli, guidato da Massimiliano Allegri, con solo 48 ore a disposizione per impostare la partita.