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Dalla Francia all’Italia, il fenomeno delle proteste giovanili secondo il politologo Mario Giro

Le proteste giovanili che vanno dalla Francia all’Italia riflettono, per il politologo Mario Giro, un’interconnessione europea, il ruolo dei social e l’aumento delle disuguaglianze.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le manifestazioni nate tra i giovani in Francia si sono riflesse anche in Italia, fenomeno che il politologo Mario Giro interpreta come parte di una rete ampia e condivisa tra le nuove generazioni in Europa e nel mondo.

Giro sottolinea che questa interconnessione facilita la circolazione di tensioni e contenuti, e mette in guardia rispetto a risposte esclusivamente repressive, che definisce inutili di fronte a dinamiche di massa complesse.

L’analisi evidenzia inoltre come il malessere delle nuove generazioni si manifesti in forme diverse: rabbia, vuoto e, in alcuni casi, atti di violenza che — specifica Giro — devono essere condannati.

Un elemento centrale nella lettura del politologo è il peso crescente dei social network nel catalizzare e amplificare mobilitazioni e messaggi, modificando velocemente le modalità di organizzazione e comunicazione tra i giovani.

Infine, Giro richiama l’attenzione sul contesto più ampio: la disuguaglianza, che negli anni è aumentata, rappresenta secondo lui una variabile che contribuisce a spiegare il senso di insoddisfazione e la diffusione delle proteste.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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