Dalla Francia all’Italia, il fenomeno delle proteste giovanili secondo il politologo Mario Giro

Le manifestazioni nate tra i giovani in Francia si sono riflesse anche in Italia, fenomeno che il politologo Mario Giro interpreta come parte di una rete ampia e condivisa tra le nuove generazioni in Europa e nel mondo.

Giro sottolinea che questa interconnessione facilita la circolazione di tensioni e contenuti, e mette in guardia rispetto a risposte esclusivamente repressive, che definisce inutili di fronte a dinamiche di massa complesse.

L’analisi evidenzia inoltre come il malessere delle nuove generazioni si manifesti in forme diverse: rabbia, vuoto e, in alcuni casi, atti di violenza che — specifica Giro — devono essere condannati.

Un elemento centrale nella lettura del politologo è il peso crescente dei social network nel catalizzare e amplificare mobilitazioni e messaggi, modificando velocemente le modalità di organizzazione e comunicazione tra i giovani.

Infine, Giro richiama l’attenzione sul contesto più ampio: la disuguaglianza, che negli anni è aumentata, rappresenta secondo lui una variabile che contribuisce a spiegare il senso di insoddisfazione e la diffusione delle proteste.