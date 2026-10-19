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Da un malore in campo al ritorno ai campi inglesi: il documentario su Edoardo Bove

Il documentario “In un battito”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, racconta il malore in campo di Edoardo Bove, l’addio al calcio in Italia e il ritorno in Inghilterra.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il documentario “In un battito” ricostruisce il dramma vissuto da Edoardo Bove e il successivo percorso di recupero.

Il film ripercorre il malore che colpì il centrocampista durante una partita, episodio che ne segnò l’immediata interruzione dell’attività agonistica sul territorio italiano.

Dopo quel momento, Bove fu costretto ad abbandonare il calcio in Italia. Il documentario segue la sua rinascita sportiva fino al ritorno alle gare nel campionato inglese.

La vicenda viene trattata come un percorso personale e professionale: dal fatto critico che ne ha imposto la sospensione dell’attività fino alla ripresa delle competizioni oltre confine.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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