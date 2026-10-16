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Crollo del tetto in una scuola di Peshawar: sale a 33 il bilancio delle vittime, la maggior parte bambini

A Peshawar il tetto dell’Al Khair Public School è crollato: 33 morti (32 bambini e un’insegnante), decine di feriti. Arrestato il proprietario, indagini in corso.

Balzaimo redattore
a cura di: Balzaimo redattore
Il crollo del tetto di una scuola

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Peshawar, 15 ottobre 2026 — Il bilancio del crollo del tetto dell’Al Khair Public School a Peshawar è salito a 33 morti, tra cui 32 bambini e un’insegnante, hanno reso noto le autorità. Decine di persone sono rimaste ferite e i soccorritori continuano a cercare possibili superstiti sotto le macerie.

Secondo Bilal Ahmed, dei servizi di soccorso locali, le forti piogge della notte hanno reso instabile il tetto dell’edificio a due piani, provocandone il cedimento. Alcuni bambini risultano ancora intrappolati e le squadre di emergenza sono al lavoro per raggiungerli.

Il Lady Reading Hospital di Peshawar, dove sono stati trasportati i feriti, ha comunicato che i bambini deceduti avevano un’età compresa tra i sei e i quattordici anni; l’insegnante aveva 25 anni.

Il capo della polizia di Peshawar, Saeed Ahmed, ha riferito che il proprietario della scuola è stato arrestato, aggiungendo che l’edificio presentava “gravi carenze strutturali”. In un passaggio della sua dichiarazione è indicato che il crollo aveva causato la morte di 27 bambini e di un’insegnante; le cause del cedimento sono comunque oggetto di indagine.

I crolli degli edifici sono un problema ricorrente in Pakistan: a luglio il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione a Lahore era crollato causando la morte di quattro alunni. Autorità e soccorritori manten-gono aperte le attività di recupero e le indagini per accertare responsabilità e dinamica dell’incidente.

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Giornalista professionista, pubblica con questo pseudonimo su La Voce di Venezia. redazione@lavocedivenezia.it
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