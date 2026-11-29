Gadi Eisenkot ha imposto un’accelerazione alle trattative per formare il nuovo governo israeliano, puntando a portare la squadra al voto di fiducia entro la fine della settimana e dichiarando di non voler chiedere proroghe al mandato esplorativo. L’obiettivo è subentrare a Benjamin Netanyahu, anche partendo da un esecutivo di minoranza da allargare successivamente.

Per cercare un’intesa, Eisenkot ha spostato l’incontro con Netanyahu al quartier generale delle Forze di difesa, la Kirya di Tel Aviv, invece che a Herzliya, e la riunione si aprirà con un aggiornamento sulla sicurezza. Dall’incontro emergono però aperture controverse: per la prima volta Netanyahu si è detto disponibile a un governo di unità nazionale con Eisenkot come primo ministro nella prima parte della legislatura, proponendo se stesso come “premier alternato” sin dall’avvio, nonostante gli accordi prevedessero il contrario. Il Likud rimane il partito più grande con 27 seggi, davanti ai 21 di Yashar.

La mossa del premier uscente ha provocato spaccature nel fronte anti-Netanyahu. Avigdor Liberman ha bollato l’apertura come una tattica dilatoria e ha posto il veto sull’ingresso delle formazioni arabe; Yair Lapid e Yair Golan hanno definito la proposta di Netanyahu un’ulteriore presa in giro, mentre Naftali Bennett ha ribadito il proprio sostegno a un esecutivo d’unità sionista guidato da Eisenkot. Eisenkot ha inoltre tenuto colloqui con Liberman all’hotel Dan Accadia di Herzliya e il faccia a faccia diretto con Netanyahu è fissato per domenica mattina.

Sul piano giudiziario, la situazione di Netanyahu resta tesa: i giudici del suo procedimento per corruzione hanno segnalato scarse probabilità di arrivare a una condanna, spingendo il presidente Isaac Herzog a convocare nuovamente le parti, inclusa la procura e lo stesso Netanyahu, per cercare un’intesa. L’ufficio di Herzog ha espresso la “piena fiducia nei giudici di Israele” e ha proposto un dialogo sostanziale tra le parti. In passato la procuratrice Gali Baharav-Miata aveva accettato un incontro proposto da Herzog, mentre Netanyahu non aveva risposto.

La crisi politica si svolge in parallelo a una fase di forte tensione militare. Nella Striscia di Gaza continuano i raid dell’esercito israeliano: ieri due operatori di Medici Senza Frontiere sono stati uccisi nei pressi di una clinica a Gaza City; l’Idf ha rivendicato che i due erano affiliati a Hamas, notizia però contestata a livello internazionale. Il ministero della Salute di Gaza ha chiesto l’istituzione di una commissione internazionale “indipendente e trasparente” per indagare sull’attacco, definendo gli attacchi a strutture e operatori sanitari una palese violazione del diritto internazionale