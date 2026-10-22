Cresce l’uso di chatbot e app per la dieta: gli esperti avvertono sui limiti dell’IA

L’uso di strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale per elaborare diete e piani alimentari è in aumento. Chatbot e applicazioni vengono sempre più impiegati dagli utenti per ricevere suggerimenti su pasti, calorie e obiettivi di peso.

Specialisti nel settore della salute segnalano però rischi legati a queste soluzioni: le indicazioni fornite possono risultare generiche o non adeguate alle singole condizioni di salute. Di conseguenza, tali consigli potrebbero non essere idonei per chi ha esigenze nutrizionali specifiche o condizioni mediche preesistenti.

Per evitare possibili conseguenze negative, gli esperti raccomandano di non sostituire il confronto con professionisti qualificati. Medici e nutrizionisti rimangono, secondo gli specialisti, i punti di riferimento necessari per piani alimentari personalizzati e sicuri.

La segnalazione è contenuta in un servizio di Anna Milan per TG1 del 20/10/2026.