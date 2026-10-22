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Cresce l’uso di chatbot e app per la dieta: gli esperti avvertono sui limiti dell’IA

Sempre più persone si affidano ad app e chatbot per diete; gli specialisti avvertono che consigli generici o inaffidabili non devono sostituire il medico o il nutrizionista.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Salute e forma fisica. Dieta e training, i consigli per vincere la lotta con la bilancia

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L’uso di strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale per elaborare diete e piani alimentari è in aumento. Chatbot e applicazioni vengono sempre più impiegati dagli utenti per ricevere suggerimenti su pasti, calorie e obiettivi di peso.

Specialisti nel settore della salute segnalano però rischi legati a queste soluzioni: le indicazioni fornite possono risultare generiche o non adeguate alle singole condizioni di salute. Di conseguenza, tali consigli potrebbero non essere idonei per chi ha esigenze nutrizionali specifiche o condizioni mediche preesistenti.

Per evitare possibili conseguenze negative, gli esperti raccomandano di non sostituire il confronto con professionisti qualificati. Medici e nutrizionisti rimangono, secondo gli specialisti, i punti di riferimento necessari per piani alimentari personalizzati e sicuri.

La segnalazione è contenuta in un servizio di Anna Milan per TG1 del 20/10/2026.

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Mirko R.
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Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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