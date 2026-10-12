Crans‑Montana, i racconti dei due sopravvissuti: la vacanza “più bella” e il dramma della notte di Capodanno

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Ospiti di “Domenica In” su Rai Uno, Leonardo Bove e KeanTalingdan hanno ripercorso i momenti vissuti durante la vacanza a Crans‑Montana e la notte di Capodanno in cui un incendio nel locale Le Constellation ha causato 47 morti e 115 feriti.

I due ragazzi, entrambi milanesi, hanno detto che fino a quei giorni la vacanza era stata “la più bella della nostra vita”. Raccontano di essere partiti da soli da Milano dopo un inconveniente con il treno che aveva rischiato di far fallire la partenza.

La decisione di festeggiare a Le Constellation è stata legata al gruppo di amici con cui erano in vacanza: i due erano già stati nel locale nei giorni precedenti. Leonardo ha spiegato che al piano inferiore c’erano musica e biliardo e che la sera del 31 erano arrivati molto presto per evitare il bodyguard, essendo minorenni. All’inizio la serata era stata tranquilla, poi “è arrivata altra gente e abbiamo festeggiato”, hanno detto.

Poi, dicono, la situazione è precipitata. Kean ha raccontato di essere al telefono quando alcune persone hanno urlato che il locale stava andando a fuoco; ha perso i sensi per circa cinque secondi sulle scale e, riprendendosi, si è detto: “Non puoi morire qua”.

Leonardo ha chiuso il racconto con un appello affinché venga fatta chiarezza su quanto avvenuto: ha chiesto di sapere “che cosa ci sia davvero dietro questo locale” e se esistano altri posti in cui possano verificarsi situazioni analoghe, sottolineando che lo vogliono sapere i ragazzi, le loro famiglie e lo Stato.