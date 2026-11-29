Il governo del Costa Rica ha impedito l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, citando un “avviso internazionale” che le attribuirebbe collegamenti con atti terroristici.

La decisione, annunciata dai servizi di immigrazione, è stata tuttavia sospesa dalla Corte Costituzionale dopo il ricorso presentato a nome della relatrice. La sospensione rimanda l’esame della vicenda e blocca l’applicazione immediata del diniego.

Albanese, di nazionalità italiana, si era recata a San José per ricevere un dottorato honoris causa dall’Università del Costa Rica. L’ateneo ha spiegato di averle conferito il riconoscimento per la sua esperienza accademica, la produzione bibliografica e l’impegno nel segnalare violazioni e irregolarità.

Sui social la relatrice ha definito l’episodio come “una vergogna… Quanto accaduto è davvero deplorevole” e ha pubblicato un commento aggiuntivo: “Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i suoi confini”. Ha inoltre scritto di inviare “saluti dall’aeroporto del Costa Rica”, dove viene riferito che sarebbe trattenuta.

Homer Badilla, direttore dell’Ufficio Immigrazione del Costa Rica, ha motivato il rifiuto spiegando che sulle autorità gravava “un avviso internazionale per legami con atti terroristici”, senza fornire dettagli sull’origine dell’avviso o sugli atti citati. Badilla ha aggiunto che Albanese rappresenterebbe un “profilo di rischio per la sicurezza nazionale”.

Francesca Albanese è una relatrice indipendente nominata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite; nelle sue analisi non rappresenta l’organizzazione. È inoltre oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti, collegate alle sue critiche sul trattamento dei palestinesi da parte di Israele, e figura in una lista nera internazionale che le impedisce di usare carte di credito statunitensi o di effettuare numerose operazioni bancarie.