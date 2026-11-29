Il corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato 28 novembre su una strada sterrata che costeggia la via Tiberina, a nord di Roma. A segnalare la presenza del cadavere è stato un passante, che ha allertato i carabinieri intorno alle ore 15.



Gli uomini della Sezione Operativa della Compagnia Cassia sono intervenuti sul posto insieme alla squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per i primi accertamenti tecnico-scientifici. Nella zona è subentrata presto l’oscurità, per questo i rilievi si sono svolti con l’ausilio di torce: la zona inoltre è rurale, a breve distanza si intravedono le luci della capitale.



Il corpo, trovato completamente privo di vestiti e in posizione definita “fetale”, era coperto da una coperta termica e da un telo rosso. Gli inquirenti hanno riscontrato sul corpo ferite e segni che definiscono «compatibili con una morte di natura traumatica», ma al momento nessuno si esprime sulla dinamica dell’accaduto.



Gli investigatori stimano un’età della donna tra i 20 e i 30 anni. Non è ancora stata fornita alcuna identificazione, e le forze dell’ordine stanno cercando elementi utili per ricostruire le sue ultime ore.



Dopo i rilievi sul luogo, sono intervenuti anche il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Roma, che ha assunto la direzione delle indagini. Le operazioni sul posto hanno incluso rilievi fotografici e raccolta di tracce utili alle indagini.



Chi indaga ha escluso, almeno nelle prime valutazioni, che l’area sia nota per la presenza di prostitute. Si tratta di una zona in aperta campagna che conduce a una tenuta privata: alcuni residenti e gestori locali hanno descritto l’ambiente come tranquillo.



Per il momento tutte le piste investigative restano aperte. Gli accertamenti proseguiranno con l’esame autoptico e l’analisi di eventuali reperti raccolti sul luogo del ritrovamento, nella speranza di ottenere elementi che possano permettere l’identificazione e chiarire le circostanze della morte.

La Procura di Roma dirige le indagini.