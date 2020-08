Coronavirus, contagi salgono ancora. Sei i decessi

Coronavirus, salgono ancora i contagi.

Nel giorno in cui viene varata la nuova ordinanza con una serie di restrizioni per chi entra e rientra da alcuni paesi (ma la lista può essere allargata) in Italia, si registrano oltre 500 nuovi casi in un giorno.

I contagi per coronavirus sono indiscutibilmente in salita e per la prima volta da settimane superano i 500 nuovi casi in 24 ore.

Sono 523 infatti i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 481.

Complessivamente sono 252.235 le persone che hanno contratto il virus.

6 le vittime in più rispetto a mercoledì che portano il totale a 35.225.

Tra le regioni i maggiori incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42).

MIGRANTI SCAPPANO DALLA QUARANTENA

Per quanto riguarda le situazioni locali, tra le più importanti si registra oggi quella di Udine dove un gruppo di 24 migranti si è allontanato volontariamente dalla sede del Seminario arcivescovile di Castellerio di Pagnacco dove stava trascorrendo il periodo di quarantena fiduciaria previsto dalle misure di contrasto al coronavirus.

I migranti, provenienti da Pakistan, Afghanistan e Bangladesh ed entrati in Italia attraverso la rotta balcanica, sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Le ricerche per ritrovarli sono coordinate dai Carabinieri della stazione di Feletto Umberto.