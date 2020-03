Coronavirus a Venezia: attenzione ai falsi incaricati che vi suonano

Il Comune di Venezia lancia un avviso per presunti tentativi di truffa legati all’emergenza Coronavirus.

La Protezione civile di Venezia ha infatti comunicato che sono giunte segnalazioni su presunti tentativi di truffa perpetrati da sedicente personale della Protezione civile che chiede di entrare nelle abitazioni per eseguire tamponi o informa di inesistenti raccolte fondi.

La Protezione civile di Venezia sottolinea che non è stata organizzata alcuna iniziativa di questo tipo: non esegue tamponi a casa e non sta raccogliendo fondi a qualsiasi titolo .

(categoria “virus cinese”, aggiornamento 8 marzo 2020 ore 12.00)