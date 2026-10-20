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Coprifuoco notturno a Parigi e in altre città francesi, i gilet gialli non si fermano

Parigi e altre grandi città francesi hanno introdotto il coprifuoco: divieto notturno, avviati i primi processi ai casseurs e Macron respinge le dimissioni del ministro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Parigi, 19 ottobre 2026 — In Francia è entrato in vigore un coprifuoco notturno in diverse grandi città, tra cui Parigi, mentre le proteste dei gilet gialli proseguono nonostante le misure restrittive.

Il provvedimento prevede il divieto di uscire nelle ore serali e notturne nelle aree interessate. Le autorità hanno avviato anche i primi processi contro i cosiddetti casseurs ritenuti responsabili di violenze e danneggiamenti durante le manifestazioni.

Intanto il presidente Emmanuel Macron ha respinto le dimissioni del ministro dell’Interno, presentate dopo l’escalation degli scontri e delle tensioni in diverse località del paese.

La copertura è firmata dalla nostra corrispondente Anais Ginori per Reuters. Le manifestazioni dei gilet gialli continuano nonostante il giro di vite deciso dalle istituzioni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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