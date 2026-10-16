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Consiglio europeo a Bruxelles: emergenza energetica, scontro sul bilancio e poi l’arrivo di Zelensky

A Bruxelles (16/10/2026) i Ventisette hanno affrontato la crisi dei prezzi dell’energia, il confronto sul bilancio dominato da Friedrich Merz e l’arrivo di Zelensky.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Bruxelles, il 16 ottobre 2026, i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea si sono riuniti per un Consiglio europeo definito ad alta intensità politica, chiamato a decidere su temi ritenuti cruciali per la tenuta economica e strategica del continente. Lo ha riferito la corrispondente da Bruxelles Marilù Lucrezio.

La prima giornata di lavori è stata dominata dall’emergenza energetica: il rialzo dei prezzi continua a penalizzare imprese e famiglie e i leader hanno sottolineato la necessità di blindare la sicurezza degli approvvigionamenti in vista dei mesi invernali.

Il confronto si è però infiammato sul futuro del bilancio comunitario. A irrigidire il dibattito è stata la posizione del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha ribadito la linea del rigore finanziario, esigendo una netta sforbiciata ai conti dell’Unione e frenando su impegni di spesa considerati insostenibili per le finanze nazionali.

Nella giornata è inoltre previsto — e segnalato dalla stessa corrispondenza — l’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che segue i lavori aperti dai Ventisette.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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