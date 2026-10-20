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Como espugna il Franchi: Fiorentina sconfitta 3-1 nella settima giornata di Serie A

Il Como vince 3-1 al Franchi contro la Fiorentina nella settima giornata di Serie A 2026/27. La squadra viola non ha retto per tutti i novanta minuti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Como ha ottenuto una vittoria sorprendente sul campo della Fiorentina, imponendosi 3-1 allo stadio Artemio Franchi nella settima giornata di Serie A 2026/27 disputata il 18 ottobre 2026.

Al Franchi la formazione viola non è riuscita a mantenere la concentrazione per l’intero arco della partita, particolare evidenziato nel corso della gara che ha permesso al Como di costruire il successo.

Il risultato finale di 3-1 regala al Como tre punti fuori casa, mentre la Fiorentina esce sconfitta tra le proprie mura in una serata che ha messo in luce difficoltà di tenuta durante i novanta minuti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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