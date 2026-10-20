Como espugna il Franchi: Fiorentina sconfitta 3-1 nella settima giornata di Serie A

Il Como ha ottenuto una vittoria sorprendente sul campo della Fiorentina, imponendosi 3-1 allo stadio Artemio Franchi nella settima giornata di Serie A 2026/27 disputata il 18 ottobre 2026.
Al Franchi la formazione viola non è riuscita a mantenere la concentrazione per l’intero arco della partita, particolare evidenziato nel corso della gara che ha permesso al Como di costruire il successo.
Il risultato finale di 3-1 regala al Como tre punti fuori casa, mentre la Fiorentina esce sconfitta tra le proprie mura in una serata che ha messo in luce difficoltà di tenuta durante i novanta minuti.