Como blocca la Roma allo Sinigaglia: 0-0, prova di sostanza dei lariani e espulsione diretta per Malen

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Como e Roma hanno pareggiato 0-0 nella partita disputata l’11 ottobre 2026 allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, valida per la Serie A 2026-2027.
La squadra di casa, Como 1907, ha messo in campo una prestazione solida che ha impedito alla formazione giallorossa di trovare la via del gol.
L’AS Roma ha inoltre visto ridursi il numero dei propri effettivi a causa dell’espulsione diretta di Malen durante l’incontro.
Al fischio finale il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0, con Como a raccogliere un risultato importante davanti al proprio pubblico.