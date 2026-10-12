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Como blocca la Roma allo Sinigaglia: 0-0, prova di sostanza dei lariani e espulsione diretta per Malen

Como e Roma chiudono 0-0 allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia nella Serie A 2026-27: grande prova dei lariani, Roma in dieci per l’espulsione diretta di Malen.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Como e Roma hanno pareggiato 0-0 nella partita disputata l’11 ottobre 2026 allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, valida per la Serie A 2026-2027.

La squadra di casa, Como 1907, ha messo in campo una prestazione solida che ha impedito alla formazione giallorossa di trovare la via del gol.

L’AS Roma ha inoltre visto ridursi il numero dei propri effettivi a causa dell’espulsione diretta di Malen durante l’incontro.

Al fischio finale il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0, con Como a raccogliere un risultato importante davanti al proprio pubblico.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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