“Anche noi, comitiva a Venezia, male accolti”. “Forse pensate di venire in un parco a tema”. Pareri a confronto

“Anche noi a Venezia, in comitiva, ci siamo sentiti male accolti. E non siamo un orda di barbari scatenati!

La verità è che i veneziani prima devono far pace con loro stessi. Se ci vanno i turisti, si lamentano, se non ci vanno, pure”.

Alba

(lettera firmata)

“Salve a tutti, ma voi parlate dei turisti che sono trattati come dei barbari?

Forse siete voi turisti che venite a Venezia pensando che Venezia sia un parco a tema!

E probabilmente non siete mai andati a Roma !

Vi posso assicurare che ogni volta che sono andata a Roma sono stata trattata dai proprietari degli alberghi come una extra comunitaria (con tutto il rispetto), eppure a Roma ci sono ritornata lo stesso e non una volta ma diverse volte.

Il turista che viene a visitare Venezia, la città più bella del mondo, si deve rendere conto che per farsi una vacanza deve comportarsi bene, e se non é capace, fa prima ad andare in una agenzia di Viaggi e prenotare una vacanza a Venezia con tanto di guida.

Io mi domando se siete mai stati a visitare Roma. Bene io da veneziana ” Doc” ci sono stata diverse volte e vi assicuro che ho ricevuto una accoglienza pessima, e non dico ” altro”… ma non mi sono mai permessa di mettermi a mangiare un panino davanti alla fontana di Trevi!

I veneziani sono persone allegre affabili e soprattutto disponibili, invece a Roma ho incontrato persone “molto esuberanti”, maleducati, e che si credono padroni del mondo!

E con questo ho detto tutto.

Ma comunque quando posso trascorro le mie vacanze a Roma con la mia famiglia, malgrado la maleducazione che trovo spesso nei romani e i prezzi che sono alle stelle rispetto i prezzi che ci sono a Venezia!”

Sissi

(lettera firmata)