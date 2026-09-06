5 x 1000
HomenotizieCobolli e Darderi puntano gli ottavi: orari e dirette per gli incontri...

Cobolli e Darderi puntano gli ottavi: orari e dirette per gli incontri agli US Open

Flavio Cobolli e Luciano Darderi cercano gli ottavi agli US Open a Flushing Meadows: gli avversari, gli orari dei match e dove seguirli in tv e streaming.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono gli ultimi due azzurri rimasti in corsa agli US Open e oggi cercano il pass per gli ottavi a Flushing Meadows.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Cobolli, la testa di serie più alta tra gli italiani (n.5) dopo il forfait di Jannik Sinner, affronta il 21enne belga Alexander Blockx, numero 34 del ranking ATP. Il romano è arrivato al terzo turno dopo la rimonta contro Francisco Comesana e il successo in quattro set su Schoolkate. Blockx ha eliminato Tomas Barrios Viera e Daniel Trungelliti, entrambi specialisti della terra battuta. I due si sono già affrontati due volte in stagione: vittoria di Blockx a Montecarlo e rivincita di Cobolli il 17 agosto a Cincinnati, con quest’ultimo successo in tre set.

Il match è in programma sul campo Louis Armstrong e prenderà il via al termine dell’incontro femminile tra Anastasia Potapova e Amanda Anisimova, che scatta alle 17:00 ora italiana.

LEGGI ANCHE:

Luciano Darderi, che al secondo turno ha battuto Dalibor Svrcina, avrebbe potuto incrociare Lorenzo Musetti in un derby azzurro, ma Musetti è stato eliminato dall’australiano Dane Sweeny, che ha approfittato anche di problemi fisici del carrarino. Darderi sfida quindi il 25enne di Penrith per conquistare un posto negli ottavi; tra i due c’è un precedente nelle qualificazioni degli Australian Open 2023, vinto da Darderi in tre set.

La sfida di Darderi è fissata sul campo 5 dopo due incontri di doppio e sarà verosimilmente in orario serale per gli spettatori italiani.

5 x 1000

Tutta la programmazione degli US Open è trasmessa da Sky Sport, che dedica all’evento sette canali. Su Sky Sport Uno (canale 201) vengono proposte le partite più importanti della giornata; Sky Sport Tennis (203) segue quotidianamente l’Arthur Ashe; Sky Sport Max (206) offre l’opzione “Diretta Tennis” e i canali dal 251 al 254 coprono il resto dei match. Anche SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) trasmette fino a quattro incontri al giorno, con la possibilità di utilizzare SuperTennis+ su smart TV. La diretta streaming è disponibile su SkyGo, Now e SuperTenniX.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE