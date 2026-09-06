Cobolli e Darderi puntano gli ottavi: orari e dirette per gli incontri agli US Open

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Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono gli ultimi due azzurri rimasti in corsa agli US Open e oggi cercano il pass per gli ottavi a Flushing Meadows.

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Cobolli, la testa di serie più alta tra gli italiani (n.5) dopo il forfait di Jannik Sinner, affronta il 21enne belga Alexander Blockx, numero 34 del ranking ATP. Il romano è arrivato al terzo turno dopo la rimonta contro Francisco Comesana e il successo in quattro set su Schoolkate. Blockx ha eliminato Tomas Barrios Viera e Daniel Trungelliti, entrambi specialisti della terra battuta. I due si sono già affrontati due volte in stagione: vittoria di Blockx a Montecarlo e rivincita di Cobolli il 17 agosto a Cincinnati, con quest’ultimo successo in tre set.

Il match è in programma sul campo Louis Armstrong e prenderà il via al termine dell’incontro femminile tra Anastasia Potapova e Amanda Anisimova, che scatta alle 17:00 ora italiana.

Luciano Darderi, che al secondo turno ha battuto Dalibor Svrcina, avrebbe potuto incrociare Lorenzo Musetti in un derby azzurro, ma Musetti è stato eliminato dall’australiano Dane Sweeny, che ha approfittato anche di problemi fisici del carrarino. Darderi sfida quindi il 25enne di Penrith per conquistare un posto negli ottavi; tra i due c’è un precedente nelle qualificazioni degli Australian Open 2023, vinto da Darderi in tre set.

La sfida di Darderi è fissata sul campo 5 dopo due incontri di doppio e sarà verosimilmente in orario serale per gli spettatori italiani.

Tutta la programmazione degli US Open è trasmessa da Sky Sport, che dedica all’evento sette canali. Su Sky Sport Uno (canale 201) vengono proposte le partite più importanti della giornata; Sky Sport Tennis (203) segue quotidianamente l’Arthur Ashe; Sky Sport Max (206) offre l’opzione “Diretta Tennis” e i canali dal 251 al 254 coprono il resto dei match. Anche SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) trasmette fino a quattro incontri al giorno, con la possibilità di utilizzare SuperTennis+ su smart TV. La diretta streaming è disponibile su SkyGo, Now e SuperTenniX.