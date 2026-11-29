La Cisl boccia l’adeguamento previsto per le pensioni minime e parla di beffa. Secondo il sindacato, l’incremento rivendicato dalla premier coprirebbe soltanto il 60% dell’aumento dei prezzi, lasciando migliaia di pensionati esposti a una perdita reale di potere d’acquisto.

A commentare la misura è Daniela Fumarola, segretaria della Cisl, che definisce gli interventi “ingiusti” e chiede che vengano annullati: “Misure ingiuste, i pensionati non sono un bancomat”, ha detto Fumarola, richiedendo un ripensamento complessivo della manovra sulle minime.

La denuncia del sindacato arriva mentre il confronto pubblico sui temi previdenziali resta acceso. La Cisl ritiene che l’adeguamento comunicato dal governo non sia sufficiente a compensare l’inflazione e sollecita misure più corpose per tutelare i redditi più bassi.

La presa di posizione è stata rilanciata dalla stampa il 29 novembre 2026, quando la Cisl ha reso nota la propria valutazione sull’entità dell’aumento e sulle richieste di revisione della decisione governativa.