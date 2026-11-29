La rubrica Tuttifrutti dedica il suo spazio odierno alla presenza di John Travolta a Torino e al documentario/servizio intitolato “Club Kid”, che intreccia riferimenti a New York e a legami familiari.

Nel sommario della pagina si segnalano poi altre novità del settore culturale e dello spettacolo. Tra queste, la nuova miniserie Blade Runner 2099 viene citata tra i temi in evidenza.

Il cartellone lirico di Roma apre la stagione con lo spettacolo “La carriera di un libertino”, mentre al Louvre è in calendario una mostra dedicata a Zurbarán.

La rubrica segnala inoltre il ritorno musicale di Sangiovanni con un nuovo album. Tra i nomi presenti nei contenuti collegati figurano Hunter Schafer, Laura Squillaci e Michelle Yeoh.

Nella sezione video si ritrovano riferimenti ad altri progetti e protagonisti del cinema: un sequel con Brad Pitt per “C’era una volta a Hollywood”, Johnny Depp in “Scrooge e gli spiriti del Natale”, “Wild Horse Nine” con John Malkovich e un film con Mark Ruffalo sul tema della disabilità e del coraggio.