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Chiara, la scelta di cambiare vita: «Ho lasciato tutto per aiutare gli altri»

Nella nuova puntata di Piano B su Repubblica, Chiara racconta di aver lasciato tutto per aiutare gli altri nelle «notti che sembrano infinite».

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In una puntata della serie Piano B pubblicata su Repubblica, Chiara racconta la sua decisione di abbandonare la vita precedente per dedicarsi all’aiuto degli altri nelle notti più dure. La testimonianza è firmata da Valeria Teodonio.

La rubrica Piano B ospita storie di persone che scelgono di cambiare vita: la vicenda di Chiara è presentata come un racconto di svolta e impegno nelle ore notturne che lei stessa definisce «notti che sembrano infinite».

L’articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2026 alle 01:00 e ha una durata di lettura indicata di circa quattro minuti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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