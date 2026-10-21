Chiara, la scelta di cambiare vita: «Ho lasciato tutto per aiutare gli altri»

In una puntata della serie Piano B pubblicata su Repubblica, Chiara racconta la sua decisione di abbandonare la vita precedente per dedicarsi all’aiuto degli altri nelle notti più dure. La testimonianza è firmata da Valeria Teodonio.

La rubrica Piano B ospita storie di persone che scelgono di cambiare vita: la vicenda di Chiara è presentata come un racconto di svolta e impegno nelle ore notturne che lei stessa definisce «notti che sembrano infinite».

L’articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2026 alle 01:00 e ha una durata di lettura indicata di circa quattro minuti.