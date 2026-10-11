Caseus 2026: la Guilde Internationale des Fromagers celebra il 683° Capitolo a Piazzola sul Brenta

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Per la prima volta in Veneto, la Guilde Internationale des Fromagers ha scelto Piazzola sul Brenta per celebrare il suo 683° Capitolo: la cerimonia di intronizzazione si è svolta domenica 4 ottobre a Villa Contarini, durante la manifestazione Caseus 2026, con la presidenza di Emanuela Perenzin.



Il rito ha richiamato pubblico e addetti ai lavori per il suo carattere solenne e scenografico. I partecipanti hanno indossato i costumi tradizionali ispirati a San Lucio, protettore dei casari, dando forma a un momento tanto simbolico quanto suggestivo per chi assisteva.



La Guilde, presente in 33 Paesi, riunisce professionisti di tutta la filiera lattiero-casearia con l’obiettivo di valorizzare prodotti e competenze. Il Capitolo di Piazzola ha rappresentato una tappa significativa della rete internazionale dell’associazione, che mira anche a promuovere la figura di operatori e produttori.



All’appuntamento hanno preso parte ospiti provenienti dall’estero e dall’Italia. Tra i nomi internazionali presenti figurano Roland Barthelemy, Prévôt della Guilde, e Claudine Vigier, Maître Fromager. Dalla Danimarca è arrivata Catherine Fogel, giudice internazionale ed esperta di formaggi. Hanno inoltre partecipato Anna Gallo, importatrice dagli Stati Uniti, Morgan McGlynn Carr, cheesemonger, scrittrice e volto televisivo inglese, e Kristine Jannuzzi, giornalista e influencer italo-americana.

La componente internazionale è stata accompagnata dalla presenza di rappresentanti italiani della gastronomia e del commercio caseario. A guidare gli ospiti esteri nelle fasi della cerimonia è stata Valentina Bergamin, Garde et Juré delle Guilde Club Italiano, che ha partecipato anche alla nomina del premio speciale “Migliore dei Migliori”.



Il Capitolo ha richiamato professionisti da diverse regioni del Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Tra i partecipanti c’erano allevatori, produttori, casari, affinatori, formaggiai, commercianti e operatori impegnati nella promozione e nella cultura del formaggio, a indicare la capacità della Guilde di mettere in rete competenze varie e complementari.



Sedici nuovi membri hanno ricevuto l’intronizzazione durante la cerimonia. Tra loro figurano figure riconosciute nel settore, come Marco Zacchello, miglior formaggiaio d’Italia 2024, che lavora nell’azienda di famiglia Formaggi Stevanato di Trebaseleghe (PD); Roberto Guermandi, miglior formaggiaio d’Italia 2022 e titolare della bottega L’Angolo della Freschezza di Bologna; e Marco Parmigiani, formaggiaio dell’azienda Parmigiani Tullio di Graffignana (LO).



All’elenco dei nuovi ingressi si aggiungono altri nomi provenienti da realtà produttive e associative: Bruno Bernardi, direttore di Aprolav (Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto); Ombretta Burdisso, responsabile vendite di Gourmit; Enrico Rota, imprenditore nel settore enogastronomico; Novella Gioga, organizzatrice di eventi sul tema del formaggio; e Linda Silickaite, addetta all’accoglienza turistica del Museo della Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto (TV).



Sono stati inoltre intronizzati Paolo Pezzetta, contitolare del caseificio Pezzetta di Fagagna (UD); Sonia Castellan, titolare del Caseificio Castellan di Rosà (VI); Mauro Toniolo, titolare di Toniolo Casearia di Borso del Grappa (TV); Marco Domenico Giovanni Colonna, export manager del Caseificio Arrigoni Battista di Pagazzano (BG); e Terenzio Borga, allevatore e presidente di Aprolav.



Completano la lista Anna Gallo, importatrice statunitense; Morgan McGlynn-Carr, cheesemonger e volto televisivo inglese; e Venturin Lucio, allevatore e produttore di formaggi di Venturali (TV).



La cerimonia a Villa Contarini ha dunque coronato l’ingresso di sedici nuovi membri nella Guilde, segnando per il Veneto un debutto istituzionale di rilievo nel calendario internazionale della confraternita.