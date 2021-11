Carlo & Giorgio “Senza Skei”: ogni sera in TV

È tornato in televisione il duo comico Carlo & Giorgio che, proprio grazie al piccolo schermo, si fece conoscere agli esordi dal grande pubblico. E lo fa, anche in questo caso, con una striscia quotidiana, dal titolo “Senza Skei”.

Il programma ha preso il via su Antenna Tre Nord-Est, e va in onda dal lunedì al venerdì, alle 20.10 (repliche alle 00:00 e alle 11:30), prima dell’edizione serale dei telegiornali locali. Cinque minuti circa di comicità assicurata, che entra nelle case di tutto il territorio coperto dall’emittente, ovvero il Triveneto. Un “palcoscenico” molto vasto (Antenna Tre Nord Est è la televisione locale con più ascolti in Italia), dal quale Carlo & Giorgio propongono ogni giorno uno sketch diverso, che ha come filo conduttore il fatto di trovarsi al verde, appunto “senza skei”.

«Come definire “Senza Skei?” Un tutorial sui generis, una specie di guida pratica e ironica- più ironica che pratica- specchio del momento che sta vivendo il nostro Paese e in cui di sicuro molti telespettatori, ma vale anche per noi, si riflettono. E in questo momento in cui c’è tanto bisogno di leggerezza e di ridere, proveremo a far divertire il pubblico a casa anche “senza skei”» spiegano i due attori.

Così, ecco Carlo & Giorgio alle prese con varie situazioni della vita quotidiana e con un occhio attento all’attualità: dalla cena al ristorante che non ci si può più permettere, al jogging per risparmiare sulla palestra, dalla coda al centro commerciale – diventato passatempo domenicale- a quella alla posta per ritirare i risparmi, dai bar assillati dalle nuove regole, alle situazioni di povertà create dal Covid. Ce n’è per tutti, insomma, perché non esiste argomento su cui non si possa trovare un risvolto comico e che allo stesso tempo faccia riflettere, così com’è nella cifra artistica più matura di Carlo & Giorgio.

La striscia “Senza Skei” è prodotta da La Banda degli Onesti, in collaborazione con Progetto Chorus per l’ospitalità, Holic per riprese e montaggio e Crescente interni Mestre-Venezia per la scenografia.