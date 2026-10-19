Caos in centro a Milano: vetrine sfondate, saccheggi e decine di fermati

Milano, 18 ottobre 2026 — Sassaiole, vetrine infrante e saccheggi hanno segnato il centro cittadino nel pomeriggio, quando un gruppo di giovani incappucciati ha scatenato scontri e danni nelle vie commerciali.

Senza preavviso né una guida apparente, i facinorosi hanno preso d’assalto negozi di abbigliamento e supermercati, usando sedie e altri oggetti contundenti per rompere le vetrine e creare devastazione per le strade.

Polizia e carabinieri sono intervenuti tempestivamente per cercare di arginare i disordini. Le forze dell’ordine hanno inseguito i responsabili tra i vicoli del centro e hanno bloccato diversi giovani a terra per l’identificazione e i fermi. Sono state, in totale, decine le persone fermate dalla polizia.

Le azioni hanno provocato momenti di panico tra i passanti e nei tavolini dei locali vicini, con clienti e avventori costretti a ripararsi o a lasciare la zona durante gli interventi delle forze dell’ordine.