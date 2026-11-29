29 novembre 2026 — Alla Scuola Superiore di Polizia a Roma è stata allestita la camera ardente per il prefetto Gianni De Gennaro, dove amici e colleghi si sono fermati per un ultimo saluto.

La moglie del prefetto ha dichiarato che De Gennaro non voleva “subire la gogna di Contrada”, esprimendo così il timore che l’ex magistrato potesse infliggere una pubblica umiliazione.

All’addio hanno partecipato numerose persone che hanno voluto rendere omaggio al prefetto. Tra gli intervenuti anche il generale Mori, che ha ricordato di essere stato coinvolto in un processo durato vent’anni e ha affermato: “Non mi sarei mai sparato”.