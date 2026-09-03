Caldo e roghi al Sud: inizio settembre con temperature elevate e l’Italia verso la sesta ondata, restano allerte gialle

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L’avvio di settembre porta in Italia un mix di caldo intenso e criticità legate agli incendi nel Mezzogiorno, mentre il Paese si prepara alla sesta ondata di calore della stagione.
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Secondo la ricostruzione di Rai News, le giornate iniziali del mese sono caratterizzate da temperature elevate che mantengono alta l’attenzione sulle aree più colpite dagli incendi.
Parallelamente, non mancano allerte gialle per fenomeni meteorologici avversi in diverse zone del territorio, segnalano le stesse fonti.
La situazione meteorologica rimane quindi contrastata: da un lato il persistere del caldo e dei roghi al Sud, dall’altro l’emissione di avvisi di attenzione per possibile maltempo.