Calabresi: condannare la violenza ma dare ascolto alle proteste dei giovani

Mario Calabresi, giornalista in corsa per la carica di sindaco di Milano, ha richiamato alla fermezza contro gli scontri ma ha sollecitato attenzione verso le manifestazioni pacifiche dei giovani.

Intervenendo sulla situazione delle proteste, Calabresi ha affermato che le violenze vanno sempre condannate, precisando però che esse “non hanno nulla a che vedere con le richieste pacifiche e legittime di tanti giovani”. Mettere insieme le due cose, ha aggiunto, rappresenta un errore grave.

Il candidato ha rivolto inoltre un appello al governo: a suo avviso è necessario offrire risposte e non ironie, per affrontare le ragioni che spingono molti giovani a scendere in piazza.

La dichiarazione di Calabresi è stata resa pubblica il 19 ottobre 2026.