5 x 1000
HomenotizieCalabresi: condannare la violenza ma dare ascolto alle proteste dei giovani

Calabresi: condannare la violenza ma dare ascolto alle proteste dei giovani

Mario Calabresi, giornalista e candidato sindaco di Milano, condanna la guerriglia ma chiede ascolto per le proteste e risposte concrete dal governo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Mario Calabresi, giornalista in corsa per la carica di sindaco di Milano, ha richiamato alla fermezza contro gli scontri ma ha sollecitato attenzione verso le manifestazioni pacifiche dei giovani.

Intervenendo sulla situazione delle proteste, Calabresi ha affermato che le violenze vanno sempre condannate, precisando però che esse “non hanno nulla a che vedere con le richieste pacifiche e legittime di tanti giovani”. Mettere insieme le due cose, ha aggiunto, rappresenta un errore grave.

Il candidato ha rivolto inoltre un appello al governo: a suo avviso è necessario offrire risposte e non ironie, per affrontare le ragioni che spingono molti giovani a scendere in piazza.

La dichiarazione di Calabresi è stata resa pubblica il 19 ottobre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE