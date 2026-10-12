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Cagliari e Juventus si dividono la posta: 1-1 all’Unipol Domus, i rossoblù risalgono al quarto posto

Cagliari-Juventus 1-1: Maldini sblocca al 20′, Kolo Muani pareggia all’81’. Zhegrova vicino al pari, traversa di Kolo Muani; allenatori espulsi nel finale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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All’Unipol Domus Cagliari e Juventus hanno pareggiato 1-1 nella sesta giornata di Serie A. Daniel Maldini ha aperto le marcature al 20’, Randal Kolo Muani ha firmato il pareggio bianconero all’81’. Con questo risultato il Cagliari sale al quarto posto in classifica.

Nel primo tempo la partita si è sbloccata al 20’: azione personale di Daniel Maldini dal limite, la conclusione subisce una deviazione involontaria di Bremer, la sfera arriva a Mendy che rimette a Maldini per il tap-in che batte Vicario.

Nella ripresa la Juventus ha aumentato la pressione cercando il pari. Al 52’ il neoentrato Zhegrova ha calciato in porta da posizione defilata ma Caprile ha respinto in tuffo; lo stesso Zhegrova ci ha riprovato al 61’ con un tiro che è andato vicino al palo.

La svolta è arrivata all’81’ quando Kolo Muani ha trovato il gol del pareggio per i bianconeri. Nel finale, al minuto 85, lo stesso Kolo Muani ha colpito la traversa da pochi passi: la palla è tornata in campo ma Woltemade non è riuscito a ribadire in rete. Dopo quattro minuti di recupero la partita è terminata in parità.

Al termine del match entrambi gli allenatori sono stati espulsi per proteste.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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