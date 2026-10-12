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Cagliari e Juventus pareggiano 1-1: Maldini porta avanti i sardi, Kolo Muani rimette in equilibrio il risultato

Cagliari-Juventus 1-1 allo Stadio Unipol Domus: Maldini firma il vantaggio sardo, Kolo Muani pareggia a 10′ dalla fine ma spreca anche un’occasione clamorosa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Allo Stadio Unipol Domus, Cagliari e Juventus hanno chiuso sul 1-1 la sfida valida per la Serie A 2026-2027 disputata l’11 ottobre 2026. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un gol di Maldini; la Juventus ha trovato il pari a dieci minuti dal termine con Kolo Muani.

Il vantaggio dei sardi è arrivato nella prima parte dell’incontro grazie alla conclusione vincente di Maldini, che ha portato avanti la squadra di casa. La Juventus ha poi spinto per rimediare e ha ottenuto il pareggio nella fase finale della partita.

Kolo Muani ha sbloccato la sua giornata con la rete che ha ristabilito la parità a dieci minuti dalla fine. Nel corso della partita lo stesso attaccante ha però fallito anche un’occasione particolarmente nitida, mancando un gol che avrebbe potuto cambiare l’andamento della sfida.

Il match, valido per il campionato di Serie A 2026-2027, si è così concluso sul punteggio di 1-1 allo Stadio Unipol Domus di Cagliari l’11/10/2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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