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Bruni Tedeschi apre a Hollywood: pronta a rispondere se arriverà la chiamata

Valeria Bruni Tedeschi dice di aver cambiato idea e ora risponderebbe a un’eventuale proposta da Hollywood. È protagonista de “L’estranea”, scelto dall’Italia per gli Oscar.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Valeria Bruni Tedeschi ha annunciato di aver cambiato idea: se arriverà una proposta da Hollywood, adesso risponderà presente. La dichiarazione arriva mentre l’attrice è al centro dell’attenzione per il suo ultimo film.

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Bruni Tedeschi è la protagonista de L’estranea, il film diretto da Paolo Strippoli che l’Italia ha scelto per la corsa agli Oscar. La selezione nazionale colloca la pellicola e la sua interprete nella rosa dei candidati che rappresenteranno il paese nella competizione internazionale.

La presa di posizione dell’attrice segna un’inversione rispetto a posizioni precedenti e arriva in un momento in cui il film sta ricevendo rilevanza mediatica per la scelta ufficiale verso gli Academy Awards.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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