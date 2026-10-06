Bruni Tedeschi apre a Hollywood: pronta a rispondere se arriverà la chiamata

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Valeria Bruni Tedeschi ha annunciato di aver cambiato idea: se arriverà una proposta da Hollywood, adesso risponderà presente. La dichiarazione arriva mentre l’attrice è al centro dell’attenzione per il suo ultimo film.

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Bruni Tedeschi è la protagonista de L’estranea, il film diretto da Paolo Strippoli che l’Italia ha scelto per la corsa agli Oscar. La selezione nazionale colloca la pellicola e la sua interprete nella rosa dei candidati che rappresenteranno il paese nella competizione internazionale.

La presa di posizione dell’attrice segna un’inversione rispetto a posizioni precedenti e arriva in un momento in cui il film sta ricevendo rilevanza mediatica per la scelta ufficiale verso gli Academy Awards.