Douz, Sud Tunisia — Daniele Braidot taglia per il secondo anno consecutivo il traguardo di Douz e si aggiudica la terza edizione del Tembaine Desert Rally, manifestazione ideata da Alessandro Bettini che percorre il Sud della Tunisia.

La competizione, partita come una sfida con se stessi voluta dall’organizzazione, ha offerto paesaggi intensi: dalle pietraie del predeserto alle dune del Sahara, dove i dromedari pascolano incuriositi dalla carovana di veicoli meccanici che solca la regione per il terzo anno.

L’edizione ha alternato momenti di spettacolo a situazioni difficili per gli atleti: sudore, tracciati impegnativi e alcuni concorrenti temporaneamente dispersi che però sono stati ritrovati. Tuttavia la terza edizione è stata anche segnata da una tragedia: durante un trasferimento è morto Giorgio, motociclista colpito da un malore.

Il reportage è del 27 novembre 2026, firmato da Angelo Saso, inviato in Tunisia.