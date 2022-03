“Botto-esplosione” spaventa i veneziani lunedì pomeriggio

“Botto-esplosione”: così veniva definito il violento boato, simile ad un “boato-scoppio” di proporzioni enormi. Le telefonate si sono moltiplicate, residenti spaventati hanno scritto e mandato messaggi. E’ stato tutto a causa di un aereo.

Sono da poco passate le 14: le prime telefonate arrivano dalla zona Castello, Sant’Elena, Lido. Ma non per questo che il boato fosse circoscritto, tutt’altro: si è udito per tutta la costa veneta come hanno dimostrato le segnalazioni.

E c’è chi ha pensato subito alla guerra, chi ad un attentato, e chi invece ad un’esplosione di qualche impianto forse a causa di una perdita di gas come quella accaduta recentemente a Ravanusa.

I centralini dei vigili del fuoco e il 113 tranquillizzavano tutte le chiamate in arrivo mentre arrivava la ricostruzione.

Botto-esplosione o boato, cos’era? Si è trattato di quello che viene definito “abbattimento del muro del suono” durante un volo. Banalmente: può succedere quando un aereo arriva vicino o supera la velocità di Mach 1.

Dunque un aereo ha volato a velocità “supersonica”.

In realtà, però, i “botti” sono stati due, non uno, tanto è vero che il secondo è stato descritto non da tutti e comunque con intensità minore (ciò viene spiegato con la direzione del vento che se non è “a favore” attenua l’effetto udito).

Venezia, Chioggia, Jesolo, ma anche Padova, Vicenza, Caorle: in molti hanno udito “l’esplosione” e si sono spaventati.

Sul volo dell’aereo che ha provocato il “botto” non vengono fornite molte informazioni, dato che si è trattato di manovre militari. E’ certo che si trattava di esercitazioni “programmate e autorizzate”.

L’aereo avrebbe sorvolato indicativamente l’area di Chioggia. In serata si è saputo che si trattava di un caccia F-2000 Eurofighter del 51esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Istrana (Treviso).

“Normali attività addestrative per il mantenimento della prontezza operativa dei Reparti impegnati nella difesa dello spazio aereo nazionale” per i nostri caccia dunque, con sullo sfondo l’esigenza di mantenere la piena efficienza a causa dell’escalation “degli scenari bellici”.

“Top Gun” italiani, dunque, pronti se dovesse servire, Dio non voglia.