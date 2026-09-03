Borse europee in calo, Wall Street apre mista: salgono i rendimenti dei titoli

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02/09/2026 — Luigina Venturelli

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La seduta europea procede debole con le principali piazze in calo e Wall Street che apre in modo contrastato. Milano e Francoforte scendono dello 0,3%, mentre Londra e Parigi cedono lo 0,1%.

Negativa la prima parte della giornata a causa del rialzo dei prezzi dell’energia collegato alla ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio Brent è scambiato a 94 dollari al barile; il gas è trattato a 73,6 euro per MWh.

A pesare sui listini sono anche le attese di una ripresa dell’inflazione: i mercati attribuiscono ora quasi il 66% di probabilità a un aumento dei tassi della Federal Reserve entro la fine del mese. Questa prospettiva alimenta le vendite sui titoli di Stato e la salita dei rendimenti.

Il Treasury decennale americano rende il 4,78%, mentre il titolo di Stato italiano a dieci anni è al 4,21%.