Borsa e investimenti: cosa aspettarsi dai mercati tra inflazione e banche centrali?

In questo 2022 le decisioni delle banche centrali ed i loro interventi mirati al controllo dell’inflazione saranno determinanti per la definizione delle strategie da parte degli investitori. La fiammata dei prezzi infatti comporta una riduzione del potere d’acquisto della moneta, quindi molti stanno riducendo la quota del loro portafoglio assegnata alla liquidità e ad altre attività nominali come bond e obbligazioni.

Cresce invece l’attenzione per quegli investimenti che possono reagire in modo positivo all’aumento del tasso di inflazione, i cosiddetti valori reali. Sotto stretta osservazione ci sono quindi le azioni, perché il loro valore rispecchia le aspettative sugli utili futuri della società emittente, e le materie prime, con l’oro pronto alla riscossa dopo un 2021 non particolarmente esaltante. Cerchiamo di capire quali sono le migliori opportunità in Borsa oggi e nel prossimo futuro.

I settori da monitorare per i propri investimenti

Quando si parla di borsa ed investimenti, la parola d’ordine è sempre: diversificare. Il portafoglio deve essere frazionato per poter ridurre il rischio complessivo ed intercettare le opportunità più interessanti che i mercati possono offrire nei prossimi mesi. Poi bisogna essere bravi ad individuare i settori più redditizi. Per farlo è necessario restare costantemente aggiornati affidandosi, ad esempio, a portali specializzati come Mercati24 che offre guide, approfondimenti e informazioni sull’evoluzione dei mercati e sugli asset su cui investire.

In questo momento in cima alla lista dei comparti più interessanti c’è quello della Green Transition: il peso delle “scelte verdi” sta assumendo sempre più rilevanza e lo dimostra anche il fatto che quasi un terzo dell’intero pacchetto del PNRR è dedicato proprio alla transizione ecologica ed alla tanto attesa rivoluzione verde. Occhi puntati anche sulle realtà impegnate nell’economia circolare. Attenzione anche al fattore sostenibilità, che inevitabilmente influirà sulle strategie future di tutte le imprese.

Interessanti opportunità arriveranno anche nel campo dell’innovazione: in testa all’elenco bisogna mettere la digitalizzazione e la cyber security. Entro il 2030 si stima che nel mondo ci saranno 125 miliardi di dispositivi connessi alla rete (ad oggi sono più o meno venti miliardi), quindi il fattore sicurezza sul web assumerà un ruolo sempre più centrale. Infine, anche se può sembrare scontato, il settore food & beverage merita di essere preso in seria considerazione.

Gli effetti dell’inflazione e delle mosse delle banche centrali sulla borsa

L’inflazione, che ormai ha superato il 7% negli Stati Uniti, è destinata a scendere nei prossimi mesi: la fiammata è stata innescata dai prezzi depressi che c’erano all’inizio dell’anno scorso (si pensi per esempio al petrolio intorno ai 50 dollari) e adesso le catene di approvvigionamento si stanno normalizzando. Il problema è riuscire a capire quando l’inflazione inizierà a scendere e soprattutto quale sarà la velocità di questa discesa.

La Fed fin da subito ha palesato le sue intenzioni di intervenire, accelerando il piano di uscita dai bond e prevedendo tre ritocchi dei tassi nel corso dell’anno. Meno attiva la Banca Centrale Europea: anche se all’interno della Bce sembrava crescere il partito degli interventisti, pochi giorni fa Christine Lagarde ha confermato che non ci sarà alcun rialzo dei tassi prima della fine del programma di acquisti netti di asset.

In un contesto del genere le borse viaggiano contrastate, con i titoli tecnologici e gli energetici che sono sotto pressione. La grande incertezza ha portato molti investitori a vendere le azioni growth. In questo periodo si tende a modificare il proprio portafogli di investimento: in leggera crescita ci sono i titoli di banche ed assicurazioni, ma anche le materie prime. Ancora per un po’ di tempo i mercati saranno inevitabilmente condizionati dalle iniziative delle banche centrali.