Bonansea segna contro la Bielorussia: “Possiamo fare di più, ora ci prepariamo alla Finlandia”

Firenze, 13 ottobre 2026 — Barbara Bonansea ha deciso la partita dell’Italia contro la Bielorussia ai Mondiali femminili, trovando il gol che ha regalato il momento decisivo alla Nazionale. La rete è arrivata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dopo la gara la calciatrice ha dedicato il gol alla madre in un momento definito commovente. Bonansea ha anche richiamato il gruppo alla concentrazione per il prosieguo del torneo, sottolineando che “possiamo fare di più” e che adesso la squadra si preparerà alla sfida con la Finlandia.

La cronaca dell’incontro è stata curata da Sara Meini per Rai Sport.