5 x 1000
HomenotizieBonansea segna contro la Bielorussia: “Possiamo fare di più, ora ci prepariamo...

Bonansea segna contro la Bielorussia: “Possiamo fare di più, ora ci prepariamo alla Finlandia”

Barbara Bonansea ha realizzato il gol dell’Italia contro la Bielorussia ai Mondiali femminili e lo ha dedicato alla madre. Ora la squadra pensa alla Finlandia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Firenze, 13 ottobre 2026 — Barbara Bonansea ha deciso la partita dell’Italia contro la Bielorussia ai Mondiali femminili, trovando il gol che ha regalato il momento decisivo alla Nazionale. La rete è arrivata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dopo la gara la calciatrice ha dedicato il gol alla madre in un momento definito commovente. Bonansea ha anche richiamato il gruppo alla concentrazione per il prosieguo del torneo, sottolineando che “possiamo fare di più” e che adesso la squadra si preparerà alla sfida con la Finlandia.

La cronaca dell’incontro è stata curata da Sara Meini per Rai Sport.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE