Bombardata per la prima volta Odessa: anche la perla del Mar Nero è finita sotto il fuoco russo. La flotta di Vladimir Putin ha ora puntato per la prima volta il porto di Odessa ed ha colpito edifici residenziali nella periferia di uno degli obiettivi chiave dell’invasione nel sud dell’Ucraina.

Sullo stesso fronte Mariupol, seppur allo stremo e con tremila vittime civili, ha continuato a resistere, ma nella 26esima giornata di guerra ha tremato soprattutto Kiev, dove un raid ha devastato un centro commerciale, provocando almeno otto morti (foto).

Le difese ucraine stanno impedendo all’esercito russo di circondare la capitale, che continua ad essere attaccata da cielo. Stavolta è stato distrutto uno dei più grandi edifici civili colpiti finora: un mall nel distretto nord di Podilskyi, ad appena dieci chilometri dal centro.

Le immagini dei servizi di emergenza hanno mostrato un’enorme palla di fuoco nella notte, che ha mandato in frantumi anche le finestre di un grattacielo vicino, distrutto i veicoli nel parcheggio e lasciato un cratere largo diversi metri.

I vigili del fuoco sono accorsi per estrarre le persone dalle macerie ed hanno recuperato otto corpi, ma il bilancio potrebbe essere peggiore.

Mosca ha confermato l’attacco, ma lo ha motivato sostenendo che il centro commerciale ospitasse un deposito di armi del nemico.

Nella capitale è tornato il coprifuoco. Per compensare gli scarsi progressi a Kiev, i russi hanno tentato di chiudere la partita di Mariupol. Ponendo un ultimatum a chi resiste in città: deponete le armi in un cambio di un passaggio sicuro, la consegna di cibo, medicine e altri rifornimenti.

“La resa non è un opzione”, ha risposto il governo ucraino, e i combattimenti non si sono fermati.

Con “bombe ogni dieci minuti, anche dal mare oltre ai carri armati e all’artiglieria”, hanno affermato le forze di difesa.

Denunciando un accanimento contro una città ormai allo stremo, con quasi tutti gli edifici distrutti, oltre tremila vittime civili e molti cadaveri insepolti per le strade.

“Una nuova Guernica”, ha sottolineato un diplomatico greco dopo averla visitata.

Dalla costa del Mar Nero è arrivato un nuovo allarmante segnale sulle intenzioni russe. La flotta ha fatto un’incursione a distanza nel porto di Odessa aprendo il fuoco “in modo indiscriminato”, ha riferito il quartier generale militare ucraino della regione. E sono stati colpiti degli edifici residenziali alla periferia, che erano già stati evacuati.

In città la vita ha continuato a scorrere normalmente, e alcuni residenti hanno interpretato questi attacchi come tentativi di saggiare le capacità di difesa e pressare la popolazione. Anche secondo Washington non ci sono segnali di assalto imminente a Odessa, ma resta il fatto che i russi non si erano ancora mai spinti così vicino al capoluogo.