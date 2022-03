Bombardamenti colpiscono fabbrica di Sumy: perdita acidi chimici

Bombardamenti, ancora una volta, per tutta la notte in Ucraina.

E’ stata l’ennesima notte di attacchi russi che si sono concentrati in particolare su Kiev e nella regione nordorientale di Sumy.

Le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato in almeno altri sei oblast.

Nella capitale ucraina i bombardamenti hanno investito alcune case e un centro commerciale nel quartiere di Podil, nel quale è scoppiato un vasto incendio che ha reso necessario l’intervento di 11 squadre dei vigili del fuoco.

Il bilancio delle vittime è di almeno sei morti.

Nella regione di Sumy, bersagliata da caccia russi diretti verso il centro dell’Ucraina, c’è stata una perdita di ammoniaca da un impianto chimico.

Le autorità hanno lanciato l’allarme per due villaggi entro i 2,5 chilometri dal sito, raccomandando agli abitanti di prendere precauzioni.

Un comunicato successivo precisa che la perdita di ammoniaca avvenuta nella notte nell’impianto chimico di Sumykhimprom è “sotto controllo con solo una persona ferita”.

Lo afferma su Twitter il Centro per le comunicazioni strategiche del Ministero della cultura ucraina.

Anche il governatore dell’oblast di Sumy Dmytro Zhyvytskyy su Telegram conferma: “Alle 7.50 la perdita è stata risolta”.

“Attualmente sono in corso lavori regolari. Non vi è alcuna minaccia per la popolazione. Si è saputo di una persona ferita, un dipendente dell’impresa”, aggiunge il governatore.