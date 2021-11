Bologna – Venezia : 0-1. Okereke è l’eroe

Bologna – Venezia 0-1 e i lagunari riescono nell’impresa: tre punti fondamentali portati a casa dal Dall’Ara.

Succede quello che non ti aspetti. I padroni di casa giocano, costruiscono e tengono palla (circa 65 per cento di possesso), collezionano corner (17) e conclusioni (20), ma nessun gol.

E’ invece il Venezia che punisce i padroni di casa giocando una partita attenta, con un contropiede e con tanto di rimpallo fortunato che premia un letale Okereke, uomo del momento.

Così, a trovare il terzo risultato utile consecutivo, dopo il pareggio con il Genoa e la vittoria sulla Roma, è proprio il sorprendente Venezia di Zanetti, che conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza.

Il Bologna, invece butta all’aria l’occasione di conquistare posizioni in classifica e rimanere attaccato al treno per l’Europa. Il Bologna parte all’attacco: Dominguez e Svanberg sono padroni del centrocampo, recuperano palloni in pressing alto e i rossoblù collezionano 3 corner nei primi minuti.

La prima azione pericolosa arriva al 9′, su cross dalla destra di Dominguez: Arnautovic liscia, Barrow controlla ma viene contrastato nel tentativo di girata. Pericolo scampato anche al 14′ quando sul corner di Barrow l’incornata di Soumaoro termina di poco alta.

Il Venezia si fa vedere solo al 18′ con un tiro cross dalla trequarti di Aramu che non impensierisce Skorupski, mentre il Bologna gioca e crea, ma conclude poco.

L’unica occasionissima capita sui piedi di Svanberg, servito da Hickey dopo un’incursione sulla sinistra, ma sul tiro rasoterra dal limite è bravo Romero in tuffo, mentre al 41′ il tentativo di Arnautovic si spegne alto.

Il primo tempo termina qui e il secondo vede i padroni di casa ripartire all’arrembaggio, con due conclusioni di Orsolini nei primi 10′ neutralizzate da Romero e dai difensori. I rossoblù collezionano altri 6 corner ma non sfondano.

Zanetti però fiuta il pericolo e cambia: fuori Johnesn, Aramu e Vacca, per Kiyine, Henry e Tessmann.

È la mossa che cambia la partita, perché al 16′ passa il Venezia, con Okereke bravo e scaltro a sfruttare il rimpallo sull’azione centrale costruita da Kiyine e Busio, battendo Skorupski in uscita con un tocco sotto.

Il Bologna si butta in avanti, Mihajlovic rispolvera anche Santander, ci provano Svanberg e Arnautovic, ma in pieno recupero è Tessmann a sfiorare il raddoppio in contropiede, marchio di fabbrica lagunare di giornata.

Il Venezia resiste, il Bologna si piega.