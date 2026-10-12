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Bologna espugna il Via del Mare: 2-1 al Lecce nella sfida del 12 ottobre

Lecce-Bologna 1-2: il Bologna ottiene una vittoria sofferta con il nuovo tecnico Palladino il 12/10/2026 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Bologna si è imposto 2-1 sul campo del Lecce nella gara disputata il 12 ottobre 2026 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, valida per il campionato di Serie A 2026-2027.

È la prima vittoria, definita sofferta, ottenuta dal Bologna con il nuovo tecnico Paolo Palladino alla guida della squadra. Il successo esterno è arrivato al termine di una partita combattuta tra le due formazioni.

La partita è stata raccontata da Stefano De Agostini nelle sintesi degli highlights.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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