5 x 1000
HomenotizieBollettino medico: miglioramenti e decorso regolare per Papa Leone XIV al Gemelli

Bollettino medico: miglioramenti e decorso regolare per Papa Leone XIV al Gemelli

Al Gemelli decorso regolare per Papa Leone XIV: esami stabili, ha ripreso a camminare, svolge fisioterapia respiratoria e si alimenta regolarmente, medici cauti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Roma, 16 ottobre 2026 — Prosegue senza complicazioni la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto.

Un nuovo bollettino medico, diffuso congiuntamente dalla Sala Stampa della Santa Sede e dall’équipe diretta dal professor Stefano Margaritora, conferma un decorso post-operatorio regolare e una buona risposta del Pontefice alle prime cure.

Gli accertamenti di routine eseguiti finora, tra cui gli esami ematochimici e la radiografia del torace, hanno evidenziato valori stabili e ritenuti pienamente compatibili con la procedura chirurgica effettuata.

Nel suo diario clinico si segnala che il Papa ha già ripreso a camminare all’interno della propria stanza, ha iniziato le prime sedute di fisioterapia respiratoria e ha ricominciato ad alimentarsi regolarmente, elementi descritti come segnali incoraggianti di ripresa.

I medici dell’équipe mantengono un cauto ottimismo sul decorso, ma sottolineano che la definizione dell’eventuale percorso terapeutico successivo dipenderà dai riscontri definitivi degli esami istologici.

5 x 1000

A commentare la situazione anche il Cardinale Parolin, che ha detto: “Mi fido del lavoro fatto dai medici anche se resto preoccupato per la salute del Papa”.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE