Bollettino medico: miglioramenti e decorso regolare per Papa Leone XIV al Gemelli

Roma, 16 ottobre 2026 — Prosegue senza complicazioni la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto.

Un nuovo bollettino medico, diffuso congiuntamente dalla Sala Stampa della Santa Sede e dall’équipe diretta dal professor Stefano Margaritora, conferma un decorso post-operatorio regolare e una buona risposta del Pontefice alle prime cure.

Gli accertamenti di routine eseguiti finora, tra cui gli esami ematochimici e la radiografia del torace, hanno evidenziato valori stabili e ritenuti pienamente compatibili con la procedura chirurgica effettuata.

Nel suo diario clinico si segnala che il Papa ha già ripreso a camminare all’interno della propria stanza, ha iniziato le prime sedute di fisioterapia respiratoria e ha ricominciato ad alimentarsi regolarmente, elementi descritti come segnali incoraggianti di ripresa.

I medici dell’équipe mantengono un cauto ottimismo sul decorso, ma sottolineano che la definizione dell’eventuale percorso terapeutico successivo dipenderà dai riscontri definitivi degli esami istologici.

A commentare la situazione anche il Cardinale Parolin, che ha detto: “Mi fido del lavoro fatto dai medici anche se resto preoccupato per la salute del Papa”.