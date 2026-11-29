Frosinone 29 novembre 2026 — Al Benito Stirpe il Frosinone torna a vincere in casa con autorità: il 3-0 al Parma regala ai gialloblù la sesta vittoria casalinga consecutiva e il posizionamento provvisorio al sesto posto della classifica.

La svolta arriva nel segno di Tomas Bobcek, autore di una tripletta che decide il match. Nei primi minuti di gioco erano stati lo slovacco — alla prima da titolare — e Monterisi a cercare la via del gol, sotto gli occhi del commissario tecnico Mancini presente allo stadio.

Dopo l’intervallo Daffara ha risposto a un tentativo di Schmid, poi in sei minuti Bobcek si è sbloccato in Serie A: il giocatore ha segnato al 55′, ha raddoppiato con un gol in acrobazia e ha chiuso la serata al 79′ completando la personale tripletta.

La vittoria interrompe la serie negativa dopo i ko contro Cagliari e Milan e consolida la solidità del Frosinone tra le mura amiche per il campionato 2026/2027.