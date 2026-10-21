Blocco dei tir in Campania: autostrade bloccate, negozi con scaffali vuoti e distributori chiusi

21 ottobre 2026, aggiornato alle 11:38 — Proteste degli autotrasportatori in Campania con blocchi sulle autostrade A30 e A1 che hanno provocato disagi alla circolazione e ripercussioni sulle forniture di beni essenziali.

A Napoli sono segnalati scaffali vuoti nei negozi e distributori di carburante chiusi, con code ai pochi impianti ancora operativi. Anche i caseifici della regione sono rimasti chiusi, secondo quanto riportato.

Le prefetture di Napoli e Salerno hanno predisposto interventi mirati a garantire la distribuzione di farmaci e altri beni essenziali, spiegano le autorità locali.

Il trasporto pubblico regionale è stato definito a rischio per l’interruzione delle forniture e le difficoltà logistiche generate dai blocchi sulle arterie autostradali.

L’Enav ha segnalato problemi di rifornimento carburante anche per gli scali: gli aeroporti di Crotone e Reggio risultano privi di carburante, si legge nella nota dell’ente.

Il ministro Matteo Salvini ha commentato l’azione dei camionisti sottolineando che «si danneggiano milioni di altri lavoratori», richiamando l’attenzione sulle ricadute della protesta su settori diversi dall’autotrasporto.

Le condizioni sulle autostrade e le misure predisposte dalle prefetture restano in evoluzione; le autorità competenti monitorano la situazione per limitare l’impatto sulla distribuzione e sui servizi pubblici.