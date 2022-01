Bimba vola con il bob in strada proprio nel momento in cui arriva un’auto

Un pomeriggio di vacanza spensierata trasformato in un attimo in un incubo. La vicenda nel comprensorio dello Zoncolan, in Friuli, ieri attorno alle 13. Protagonista, suo malgrado, una bambina di quattro anni che fino a quel momento, felice, era scivolata sulla neve con il suo bob da bambini.

La bimba, residente a San Donà di Piave, improvvisamente è finita sulla strada, in un tratto riservato alla circolazione delle auto che si immettono in un parcheggio. La piccola ha preso evidentemente troppa velocità non riuscendo più a governare il mezzo e si è ferita gravemente schizzando sulla strada e strisciando fino a fermare la sua corsa schiantandosi contro ad un’auto che sopraggiungeva.

Fortuna ha voluto che l’auto in arrivo procedeva molto lentamente avviandosi a parcheggiare. L’automobilista ha dichiarato di non averla vista arrivare ma lo scontro è stato inevitabile. La piccola è stata soccorsa sul posto e poi avviata all’ospedale. Per la piccola sospette fratture al bacino e alle gambe. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato di Udine.